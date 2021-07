Mit der Kuckucksuhr auf Zeitreise gehen

Johann, Greta und ihrem Opa durch eine kaputte Kuckucksuhr auf Zeitreise durch Darup folgen – das ist auf dem neuen Schulwanderweg möglich, der sich auch an Familien richtet. Auf die Beine gestellt haben es der Heimatbund Münster, das Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld, das Biologische Zen­trum Kreis Coesfeld in Lüdinghausen, der Heimatverein Darup sowie die örtliche und regionale Touristik.

„Ich kann sagen, dass es einer der ersten Schulwanderwege im Münsterland ist", sagt Dr. Silke Eilers, Geschäftsführerin des Westfälischen Heimatbundes Münster, und fügte hinzu: „Wir freuen uns, dass wir das in dieser Form realisieren konnten." Mit dem Schulwanderweg in Darup haben sie ein Projekt mit Pilotcharakter und ein spannendes sowie lehrreiches Angebot für Schulen und Familien geschaffen.

Liebevoll, bunt und spannend

Hinter dem Schulwanderweg, der am Alten Hof Schoppmann beginnt, steckt sehr viel mehr als eine Wanderroute mit Infotafeln: Da ist zunächst ein Buch mit der Geschichte über „Die kaputte Kuckucksuhr“, in der sich die Geschwister Johann und Greta mit ihrem Opa auf eine Zeitreise durch Darup begeben. Passend dazu gibt es die „Kuckuckskarte“, mit der Kinder, Eltern und Lehrer den Weg nachwandern können. Dabei müssen sie unterwegs all ihre Sinne auf Empfang stellen, um das Rätsel der Zeitreise zu lösen.

Erfunden haben die Geschichte die Umweltpädagogin Sandra Dirks vom Biologischen Zentrum, Catharina Kähler vom Naturschutzzentrum und Illustrator Lars Baus. Liebevoll, bunt und spannend ist die Geschichte dargestellt, in der die Kinder mit dem Opa durch eine kaputte Kuckucksuhr in die Vergangenheit katapultiert werden. Nur wenn sie die fehlenden Teile der Uhr wiederfinden und diese repariert werden kann, können sie wieder zurück in die Gegenwart.

Die elf Stationen des Wanderweges sind mit QR-Codes ausgestattet, die mit dem Smartphone eingelesen werden können. So können sich die Wanderer die Infos anhören. Finanziell gefördert wurde das Projekt vom LWL, dem NRW-Umweltministerium und der LEADER-Region Baumberge.

Mit und ohne Führung

Dem neuen Schulwanderweg zugrundegelegt wurde der etwa sechs Kilometer lange Daruper Rundwanderweg D1, den Peter Michalowski und Richard Hanning vom Heimatverein Darup seinerzeit ausgeschildert haben. „Diese sechs Kilometer sind zwar schon sportlich“, meinte Dr. Irmtraud Papke, Geschäftsführerin des Biologischen Zentrums in Lüdinghausen, das auch die Führungen anbietet, „aber es ist in etwa drei Stunden, also an einem Vormittag, zu schaffen.“ Außerdem bestehe unterwegs die Möglichkeit, an einer der elf Stationen ein Picknick zu machen oder am Endpunkt am Alten Hof Schoppmann einzukehren.

Der Schulwanderweg kann sowohl mit als auch ohne Führung abgegangen werden. Infos gibt es auf der Seite des Westfälischen Heimatbundes: www.whb.nrw. Das Buch „Die kaputte Kuckucksuhr“ und die „Kuckuckskarte“ können sowohl beim Heimatbund per E-Mail an whb@­whb.nrw, unter

02 51/2 03 81 00 oder per Fax unter 02 51/ 20 38 10 29 für fünf Euro bestellt werden. Sie sind aber auch im Naturschutzzentrum in Darup erhältlich. Für Schulklassen mit gebuchten Führungen sind Buch und Karte kostenlos. Die Führungen können beim Biologischen Zen­trum in Lüdinghausen unter

0 25 91/41 29 oder per E-Mail an info@biologisches-zentrum.de gebucht werden.