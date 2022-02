Mit Fördergeld Stadt aufhübschen

Stefan Wiemann berichtete am Dienstagabend im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing über die umfangreiche Arbeit von Lüdinghausen Marketing. Dabei verwies er unter anderem auf die zahlreichen geplanten Veranstaltungen im laufenden Jahr. Trotz Corona blicke er da optimistisch in die Zukunft.

Optimismus verbreitete Stefan Wiemann am Dienstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing. Mit Blick auf die kommenden Monate stellte er den Kommunalpolitikern die geplanten Veranstaltungen vor. Ab April soll es damit weitergehen. Trotz Corona, so der Geschäftsführer von Lüdinghausen Marketing, „gehen wir positiv ins Jahr“.