Mit ganz viel Soul

Der Singer/Songwriter Lukas Droese tritt am Samstag (3. September) in der Kaminwelt Neuer auf. Dazu werden Karten verlost.

Nach der Sommerpause beginnen nun endlich wieder die Kaminzimmerkonzerte in der Kaminwelt Neuer. Am Samstag (3. September) um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) präsentiert Lukas Droese aus Hamburg seine Musik. Der Singer/Songwriter ist seit Jahren ein umtriebiger Mitgestalter der Hamburger Musikszene, heißt es in einer Pressemitteilung.