Belagerung der Burg Vischerung lockt Schaulustige an

Das war wieder ein Mittelalter-Spektakel: Am Wochenende ging erneut eine Belagerung der Burg Vischering über die Bühne. Da klirrten die Schwerter, da hämmerten und meißelten allerhand Darsteller vor und in zig Bauten. Das Ziel: Geschichte lebendig zu machen. Zu sehen gab es neben Kämpfen feinstes Kunsthandwerk.

Während abends am Klutensee sowohl Schlagerstars als auch DJs mit elektronischer Musik für Stimmung sorgten, ging es am Wochenende an den Nachmittagen rund um die Burg Vischering anders zu: „Zeitgenössisch“ lautete das Schlagwort für die „IIIX. Belagerung der Burg“, die sich auch dieses Mal, aller Hitze zum Trotz, als absoluter Publikumsmagnet erwies.

Selbst wenn Sonntag der „traditionelle Kindertag“ sei, „war die Resonanz ausgesprochen gut“, betonte André Peter vom Organisationsteam. So zog es nach der Führung durch die Unterkünfte alle Schaulustigen zur großen Wiese: Dort fand das statt, was viele kaum erwarten konnten. Anstatt eines Hauens und Stechens bar jedes Kontextes hatte Autorin Katja Angenent eine Rahmenhandlung entwickelt, die einen klaren Hintergrund für die Kampfparteien lieferte.

So herrschte der Graf Gerold auf Vischering – und das erfolgreich. „Vischering hatte einen äußerst guten Ruf“, erklärte die Erzählerin. Doch in einer Zeit ohne eindeutigen Gesetzeshüter könnten Reichtum und florierender Handel auch bei Raubrittern auf gespitzte Ohren treffen. „Wollt ihr diese Burg plündern?“, lautete der Ausruf eines Raubritters an seine Kämpfer, die in sicherem Abstand Vischering umzingelten. Tapfer errang Gerold ein unentschiedenes Ergebnis. Doch sowohl Banditen als auch seine eigene Garde lagen dem Tode nahe auf dem Feld verstreut.

130 Bauten

In der „finstersten Nacht“ folgte die zweite Runde – als sich allein Gerold und der Raubritter selbst noch gegenüberstanden. Ein plötzlicher Geistesblitz sorgte für Frieden: Gerold lud den Ritter und seine in den Landen verstreute Gefolgschaft ein, in der Burg zu leben und offiziell als seine Truppen zu agieren. Hand und Bier besiegelten den Pakt. Eine nicht untypische Situation, wie Katja Angenent erörterte: „Wer selbst für die Verteidigung sorgen muss, der braucht diese freien Söldner.“

Dann folgte der Rundgang durchs Lager. Dabei handelte es sich um eine „Living History“ – ein Konzept, das in der Geschichtswissenschaft etabliert ist. Dabei wird versucht, möglichst „echt“ zu leben, man ist mit Problemen des Alltags konfrontiert, die sonst nie im sprichwörtlichen „Elfenbeinturm“ untersucht worden wären.

„Wir haben die Timeline strikt eingehalten“, blickte André Peter auf die 130 Bauten und über 200 Darsteller, die in die drei Epochen aufgeteilt waren: Frühes Mittelalter sowie Hoch- und Spätmittelalter hatten jeweils ihren eigenen Bereich. „Wir haben mittlerweile ein wirklich hohes Niveau, was auch die häufige Zusammenarbeit mit Museen zeigt“, ergänzte eine Frau.

200 Darsteller

Ebenfalls zum Organisationsteam gehört Holger Angenent, der die Finanzierung hervorhob. Zwar unterstützen das Kulturministerium NRW und der Kreis die „Belagerung“, doch: „Wir finanzieren uns nur über Spenden. Es gibt keine Tickets. Das hier ist keine kommerzielle Veranstaltung und soll das auch niemals sein.“ Ersetzt würden große Schecks durch ein Engagement, das seinesgleichen suche.

So ist Sven Schwertbrecher als Wikinger unterwegs gewesen, um Byzanz, damals Konstantinopel, zu erreichen – im Jahr 999. Vorbei an den Wurzeln Russlands, den Kiewer Rus, ging es über den Balkan: „Wir bringen Felle mit, die aus der Welt der Wikinger stammen.“

Anderswo wurde gehämmert, gemeißelt und das getan, was 2024 wohl wiederholt werden wird: Geschichte rund um die Burg lebendig zu machen – samt klirrenden Schwertern, gespannten Bögen und feinstem Kunsthandwerk.