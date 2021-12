Franz Schuberts Forellenquintett und Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten erklangen am Sonntag in einem mitreißenden Konzert der Camerata Bottrop, das vom Kulturausschuss der Stadt Lüdinghausen unterstützt wurde. Trotz der Widrigkeiten der pandemischen Lage fanden musikbegeisterte Lüdinghauser den Weg zum Kapitelsaal und ließen sich verzaubern von zwei der wohl bekanntesten Werke der Musikgeschichte. Das Klavierquintett mit „Forelle“ kam heiter und unbeschwert daher, aber auch die dramatische Verdichtung am Ende des fünften Satzes sorgte für ein intensives Klangerlebnis. Faszinierend die Virtuosität des Sologeigers Alban Pengili, der mit kraftvollem Ausdruck und Verve eine äußerst lebendige Interpretation darbot. Die Vier Jahreszeiten, das Paradestück der Barockmusik, begeisterte das Publikum durch die Präzision der schwungvollen Darbietung und das perfekte Ineinandergreifen von Presto und Adagio, Piano und Forte, die die jeweiligen typischen Naturerscheinungen dieser programmatischen Musik spiegeln.

Trotz der unfassbar atemberaubenden Geschwindigkeit spielten Solist und Ensemblemitspieler diesen Evergreen in perfekter Synchronität. Alban Pengili (Solovioline), Leah Dominy (Klavier/Cembalo), Denis Kryukov (1. Violine), Birgit Cangonja (2. Violine), Barbara Ravenstein-Holländer (Viola), Ruth Ansorge (Violoncello) und Anke Göntgen (Kontrabass) verstanden es meisterhaft, den Hörer das Gemurmel des Baches im Frühling, den Blitz und Donner im Sommer und die Regentropfen im Winter erkennen zu lassen. Als Zugabe spielten die Musiker beschwingt und virtuos den ungarischen Tanz Nr. 5 von Johannes Brahms und entließen das dankbare Publikum mit dem Versprechen, die Konzertreihe im nächsten Jahr fortzusetzen.