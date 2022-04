Mit Krückstock und Rollator

Lüdinghausen

Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es wieder eine Mottowoche für die angehenden Abiturienten am Canisianum. Am Dienstag trafen sie sich als Rentner ausstaffiert. Am Tag zuvor lautet das Thema „Asi“. Zum Abschluss am Mittwoch stehen „Kindheitshelden“ auf dem Programm. Und dann darf auch mit Musik gefeiert werden.

Von Peter Werth