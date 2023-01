Mit Mut in die Zukunft

In seinem Grußwort zum Jahreswechsel blickt Bürgermeister Ansgar Mertens zurück – und schaut in die Zukunft, die er und sein Team gemeinsam mit den Bürgern voller Mut und Tatendrang gestalten möchten.

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, im vergangenen Jahr habe ich Ihnen an dieser Stelle von Herzen für Ihre Unterstützung bei der Bewältigung der Corona-Pandemie gedankt. Kurz danach, am Anfang dieses Jahres, hat Russland dann die Ukraine angegriffen, und wir sahen uns plötzlich mit etwas konfrontiert, was die meisten von uns wohl für unmöglich gehalten haben: mit einem Krieg in Europa.

Viele Menschen aus der Ukraine haben seitdem auch in unserer Stadt Schutz gesucht – und Sie haben sie herzlich willkommen geheißen. Wieder hat sich gezeigt, dass der Zusammenhalt und die Bereitschaft, sich für das Gemeinwohl einzusetzen, bei uns riesig sind. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich bin stolz darauf, Bürgermeister einer so wunderbaren, solidarischen Stadt zu sein.

Die europäischen Freundschaften zu pflegen und weiter auszubauen, ist sowohl der Verwaltung als auch mir persönlich ein großes Anliegen. In diesem Jahr war ich zum ersten Mal in unseren Partnerstädten Nysa und Taverny zu Besuch und beeindruckt von der Gastfreundschaft unserer Freunde. Die Verbundenheit und Verständigung innerhalb Europas drückt sich am besten durch aktiv gepflegte Partnerschaften aus.

Das zeigen uns die vielfältigen und jahrelangen Aktivitäten unserer Deutsch-Polnischen und der Deutsch-Französischen Gesellschaft. Auch deshalb haben wir in diesem für Europa so außergewöhnlichen Jahr eine Solidaritätspartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Kolomyja gegründet: Bislang wurden in Lüdinghausen fast 100 000 Euro und viele Sachmittel gespendet, die wir in Zusammenarbeit mit unserer Partnerstadt Nysa unmittelbar den in Not geratenen Menschen zur Verfügung stellen konnten. Dafür danke ich Ihnen sehr!

Die aktuell vielfältigen Herausforderungen gehen aber an niemandem spurlos vorüber. Ich ermuntere Sie trotzdem dazu, weiter nach vorne zu sehen und mit Mut und Tatendrang in die Zukunft zu blicken.

Aber lassen Sie uns kurz gemeinsam auf das im vergangenen Jahr Erreichte schauen: Die Mobilitätswende in Lüdinghausen geht weiter voran. Davon zeugen nicht zuletzt die neu angelegten Fahrradstraßen, die die Bedeutung des Radverkehrs in unserer Stadt auf eine neue Stufe stellen. Sie wissen, dass mir der Umwelt- und Klimaschutz besonders am Herzen liegt: Auch in Zusammenarbeit mit der Bürgerenergiegenossenschaft konnten dazu bereits viele Projekte umgesetzt werden, weitere sollen folgen. Und trotz schwieriger werdender Rahmenbedingungen ist es uns gelungen, wieder viel in unser Vereinsleben sowie unsere Schul- und Sportstandorte zu investieren. Bei uns in der Stadt tut sich was! Besonders gefreut habe ich mich, endlich wieder gemeinsam mit Ihnen ein Stadtfest zu feiern. Darauf hatten wir zwei Jahre sehnlichst gewartet.

Auch im kommenden Jahr werden wir – gemeinsam mit Ihnen – daran arbeiten, Lüdinghausen und Seppenrade noch schöner zu gestalten. Viele haben sich an der Erstellung eines Dorfentwicklungskonzepts für Seppenrade beteiligt. Mit der Umsetzung der ersten Ideen soll schon in 2023 begonnen werden. Für die Zukunft des Klutensee-Bades wurden bereits die ersten Weichen gestellt. Die Entscheidung, wie es mit dem Hallenbad weitergeht, wird einer der Meilensteine für die nächsten Jahre in unserer Stadt sein, genauso wie die Zukunft der Burg Wolfsberg. Ich freue mich außerdem schon darauf, unsere neuen Baugebiete Eickholter Busch und Hinterm Hagen wachsen zu sehen. Zudem gilt es, unsere Wirtschaft und den Mittelstand zu unterstützen. Mit einem neuen Wirtschaftsförderer schlagen wir dazu bald ein neues Kapitel auf.

Wie in diesem werden wir auch im kommenden Jahr daran arbeiten, weitere Verwaltungsdienstleistungen digital anzubieten, um auf unterschiedlichen Wegen unsere wichtigste Aufgabe zu erfüllen: für Sie da zu sein. Bringen auch Sie sich gerne weiterhin in unser Stadtgeschehen ein, und suchen Sie den Austausch mit meinen Mitarbeitern und mir. Ihnen und Ihren Liebsten wünsche ich für das neue Jahr Glück, Gesundheit und Gottes Segen.

Ihr Bürgermeister

Ansgar Mertens