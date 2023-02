Mit Schwung und Spaß bei den Proben

Mit derselben Mannschaft um Kapitänin Roswitha Nohn steuert der Kirchenchor St. Ludgerus in die Zukunft. Ihrem bewährten Team sprachen die Sängerinnen und Sänger bei der Jahresversammlung das Vertrauen für eine weitere Amtsperiode aus.

Helle Freude, darüber, wieder einmal in großer Runde zusammenzukommen, drückten die Mitglieder des Kirchenchors St. Ludger jetzt bei ihrer Jahresversammlung im Pfarrheim aus. Die Vorsitzende Roswitha Nohn und Chorleiterin Sylvia Lezius hatten das bei ihren Begrüßungen entsprechend formuliert.

Roswitha Nohn warf nach dem gemeinsamen Essen einen Blick nach vorne und erklärte ihre Pläne für die kommenden Monate. Dazu gehört unter anderem ein Stimmbildungstag im April. Schriftführer Walter Pernhorst bedankte sich ausdrücklich im Namen aller bei der Vorsitzenden für ihren ständigen Einsatz, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie als Kapitänin habe die Gemeinschaft angenehm durch das Jahr manövriert, so der Schriftführer. Viel Lob von seiner Seite gab es auch für die Chorleiterin. Ihre Art und Weise mit den Sängern zu proben, gefalle allen, sagte er. Es sei abwechslungsreich. Silvia Lezius bringe Schwung und Spaß, heißt es in der Mitteilung.

Aussetzung der Beitragszahlung

Kassenwart Thomas Kloppenburg zog finanztechnisch Bilanz. Der Kassenbestand erlaube eine Aussetzung der Beitragszahlung bis auf Weiteres. Er stellte aber auch eine Umstellung der Kassenführung vor, die vom Bistum Münster vorgegeben werde.

Martin Radtke gedachte der Verstorbenen des Jahres 2022 und würdigte sie und ihr Wirken im Chor jeweils mit einigen Sätzen.

Die Vorsitzenden stellten außerdem neue Mitglieder vor. Angela Huch-Tenderich, Susanne und Christoph Lenfers wurden offiziell aufgenommen und mit Beifall willkommen geheißen. Zuvor waren sie als Projektsängerinnen und -sänger schon dabei.

Spende für Jugendarbeit und Flüchtlingshilfe

Der Vorstand wurde von der Versammlung einstimmig wiedergewählt. Damit vertreten Roswitha Nohn (Vorsitzende), Martin Radtke (stellvertretender Vorsitzender), Thomas Kloppenburg (Kassenwart), Hannelore Winkler (Beisitzerin) und Walter Pernhorst (Schriftführer) die Chorgemeinschaft für weitere Jahre. Hinzu kommen Sylvia Lezius als Chorleiterin und Pfarrer Benedikt Elshoff als Präses.

Die Chormitglieder haben sich auch in diesem Jahr wieder für eine Spende ausgesprochen, die höher als üblich ausfallen werde, teilt die Gemeinschaft weiter mit. Ein Betrag soll an den Verein zur Förderung der Offenen Jugendarbeit gehen. Eine weitere Summe soll der Flüchtlingshilfe in Lüdinghausen zugute kommen.