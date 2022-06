Mit (s)einem ganz eigenen Blick

Wenn Dennis Sonne in den nordrhein-westfälischen Landtag kommt, bringt er seinen ganz eigenen Blick mit: Wo ist hier der nächste Fahrstuhl? Sind die Räume ebenerdig? Seit der Wahl am 15. Mai ist der Grünen-Politiker im Rollstuhl Teil des Landesparlaments. Dort will er sich für Inklusion, Vielfalt und Bürgerbeteiligung stark machen – Themen, die er auch in seinen Songs als Rapper Sittin‘ Bull verarbeitet.

