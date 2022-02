Mit viel Frauenpower zur neuen „Oase“

Die „Jugendoase“ des Vereins „JuKi“ ist in ihrem neuen Domizil angekommen. Viel Eigenarbeit war dafür zu erledigen, wie eine Fotodokumentation zeigt.

Die Räume im Keller des evangelischen Gemeindezentrums hatten zwar ihren Charme, doch mit jeder Menge Einsatz und ehrenamtlicher Unterstützung ist die „Jugendoase“ („JugO“) nun endgültig in ihren neuen Räumlichkeiten in direkter Nachbarschaft angekommen. Der offene Treff am Dienstagnachmittag ist ein fester Termin im Kalender von Jugendlichen ab zwölf Jahren und dem Team um Alexandra Ridder.