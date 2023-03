Bettina Will engagiert sich für die Karriereplanung weiblicher Chirurginnen

Bettina Will ist Chirurgin im St.-Marien-Hospital und Mitglied im Verein „Die Chirurginnen“. Dieser hat sich vor rund zwei Jahren gegründet und richtet sich an chirurgisch tätige Frauen im deutschsprachigen Raum. In dem virtuellen Netzwerk knüpfen Chirurginnen Kontakte für ihre Karriereplanung.

„Wertschätzung und Respekt für unsere Leistung im OP-Saal erfahren wir hier von den männlichen Kollegen auf jeden Fall“, sagt Bettina Will, Chirurgin im St.-Marien-Hospital und eines der ersten 400 Mitglieder im Verein „Die Chirurginnen“. Dieser hat sich vor rund zwei Jahren gegründet und richtet sich an chirurgisch tätige Frauen im deutschsprachigen Raum. Innerhalb dieser Zeitspanne ist das Netzwerk auf rund 2000 Frauen angewachsen.

Sie selbst habe ihren Job im St.-Marien-Hospital über die Jobbörse des Vereins gefunden. Dieser ist virtueller Raum des Austauschs mit verschiedenen Foren und einer Chat-Funktion, der exklusiv nur Frauen zur Verfügung steht. „So manch ein männlicher Kollege schaut manchmal mit großer Bewunderung auf dieses Netzwerk, denn hier knüpfen Freuen die wichtigen Kontakte für ihre Karriereplanung und geben sich gegenseitig Tipps, wie sich die eigene Lebensplanung in dem Berufsfeld der Chirurgie planen lässt“, schildert Will die Funktion.

Diskriminierungen nach wie vor vorhanden

Sie selbst sei in ihrer bisherigen Karriere von vielen modernen Männern gefördert worden, sagt Will, die derzeit an ihrer Doktorarbeit schreibt. Dennoch würde es auch immer noch Diskriminierungen in ihrem Berufszweig geben – und das seien leider nach wie vor keine Einzelfälle. Auch hierfür gebe es eine entsprechende Rubrik auf der Online-Plattform der Chirurginnen, um sich über das Erlebte auszutauschen. Den größten Unterschied in der persönlichen Karriereplanung von Männern und Frauen sieht Will darin, „dass Männer ihre Karriere schneller voranbringen wollen und Frauen sich oft eher pflichtbewusst auf die Arbeit konzentrieren und die anfallenden Aufgaben dort zunächst abarbeiten. Auf diese Art ziehen Männer häufig schnell an Frauen vorbei, weil sie einfach viel mehr einfordern“, so ihr Eindruck.

Auch erfolgreiche Frauen zweifeln mal

Will selbst hat schon als Fünfjährige gewusst, dass sie einmal Medizinerin werden will – und von diesem Weg habe sie sich trotz so mancher Schwierigkeiten nicht abbringen lassen. „Ich war die erste in unserer Familie, die studiert hat“, sagt sie stolz. Um sich ihr Studium zu finanzieren, ist sie mit einer Ausbildung in der Krankenpflege gestartet, dann hat sie als OP-Schwester gearbeitet.

Während des Studiums hat Will dann die ersten beiden Kinder bekommen, das Dritte in der Facharztausbildung. „In manchen Nächten habe ich nur vier Stunden geschlafen, damit ich das Pensum schaffe“, sagt Will willensstark. Dass eine erfolgreiche und taffe Frauen wie Bettina Will manchmal auch von Zweifeln an ihrer beruflichen Leistung geplagt wird, mag bei einem solchen Lebenslauf nur schwer vorstellbar sein. Doch aufgrund eines Phänomens, das sich Imposter-Syndrom nennt, ist das bei ihr manchmal doch der Fall. „Ich traue mir manchmal auch weniger zu als ich eigentlich kann“, bringt sie ihre Gefühle auf den Punkt. Als unermüdliche Powerfrau hat sie sich daher zum Ziel gemacht, ihre Mitstreiterinnen erfolgreich voranzubringen.