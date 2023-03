Bettina Will engagiert sich für die Karriereplanung weiblicher Chirurginnen

Lüdinghausen

Bettina Will ist Chirurgin im St.-Marien-Hospital und Mitglied im Verein „Die Chirurginnen“. Dieser hat sich vor rund zwei Jahren gegründet und richtet sich an chirurgisch tätige Frauen im deutschsprachigen Raum. In dem virtuellen Netzwerk knüpfen Chirurginnen Kontakte für ihre Karriereplanung.

Von Ann-Christin Frank