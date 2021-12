Mobilität ganz neu denken – das kostet Geld

Josef Himmelmann, Koordinator des Kreisprojekts „kommit“, stellte das Konzept am Donnerstagabend im Ausschuss für Umwelt, Bauerschaften, Klima und Mobilität vor. Exemplarisch wird es derzeit in Senden umgesetzt. Kernstück ist dabei die Expressbuslinie von Datteln nach Münster über Olfen, Senden und Lüdinghausen.

Die Begeisterung war ihm deutlich anzumerken. Josef Himmelmann verstand es diese auch auf die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Bauerschaften, Klima und Mobilität in deren Sitzung am Donnerstagabend zu übertragen. Der Koordinator des „kommit-Projekts“ – und ehemalige Olfener Bürgermeister – freute sich sichtlich über seinen ersten Auftritt in einem politischen Gremium in Lüdinghausen. Dort berichtete er über das Pilot-Vorhaben im Kreis Coesfeld, die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger auf neue Beine zu stellen – vor allem auch weg vom Zweitwagen.

Erreicht werden solle dies, so Himmelmann, vor allem durch ein Umdenken beim Service im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Dessen Angebote sollten sich künftig an den – auch mal spontanen – Wünschen und Bedarfen der Menschen ausrichten. Starre Fahrplankonzepte hätten dann ausgedient, drückte der Referent seine Einschätzung aus. Das Projekt, dessen Prototyp derzeit in der Gemeinde Senden exemplarisch auf den Weg gebracht wird, nimmt dabei gezielt den ländlichen Raum ins Visier.

Expressbus X 90 von Datteln nach Münster

Kern desselben ist die im August 2020 gestartete Expressbuslinie X 90, die über Olfen, Lüdinghausen und Senden von Datteln nach Münster führt. Zudem gibt es in Senden seit August diesen Jahres einen innerörtliche Shuttle. Das Gesamtkon­strukt Mobilität solle allerdings noch auf weiteren Säulen ruhen, führte Himmelmann aus. Dazu gehören beispielsweise spezielle Ticketangebote – auch preisreduziert –, eine kundenfreundliche Mobilstation sowie ein Sharing-Service für E-Scooter, E-Bikes und E-Autos. „Beim Carsharing steht das Auto im Umkreis von maximal 150 Meter vom Wohnhaus in drei Gebieten in Senden bereit. Es kann per App gebucht werden“, stellte Himmelmann in Aussicht. Überhaupt: Eine allumfassende App sei entscheidend für das Funktionieren des Systems: verkehrsmittelübergreifend mit Bezahlfunktion.

„Billig ist das nicht“, gestand Himmelmann, aber im Sinne einer neu gedachten Mobilität fast zwingend. Land und Bund müssten hier viel investieren.