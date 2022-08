Modefans pilgern zur Fashionshow auf den Marktplatz

Der Fokus liegt in der neuen Saison auf dem Mantel: „Tolle und raffinierte Schnitte zeichnen dieses Kleidungsstück aus. Auch futuristische Schnitte definieren die Mode“, erklärt Roswitha Worms am Rande ihrer Modenschau auf dem Marktplatz.

Mode transportiert Emotionen – und wenn Frau chic gekleidet durch die Straßen geht, dann sendet sie immer auch Signale. „Genau diese brauchen wir in dieser Zeit“, bringt es Roswitha Worms auf den Punkt. Als „Kostenbader“-Inhaberin präsentierte sie mit ihrem Team im Rahmen von „Mittwochs in. . .“ auf dem Marktplatz die neuesten Modetrends für den Herbst und Winter. Insgesamt 80 Outfits führten 16 Models vor, die zugleich Kundinnen des Modehauses sind und zur Fashionshow nicht nur aus dem Münsterland, sondern aus ganz Deutschland angereist waren. Bei sommerlichen Temperaturen konnten sich alle modisch inspirieren lassen. Der Fokus liegt auf dem Mantel: „Tolle und raffinierte Schnitte zeichnen dieses Kleidungsstück in der Saison aus. Auch futuristische Schnitte definieren die Mode“, erklärt Worms. Besonders herausfordernd sei es für sie gewesen, alle Kleidungsstücke für die neue Saison schon Anfang August zeigen zu können: „Da bin ich allen Fabrikanten dankbar, dass sie dies trotz Lieferengpässen möglich gemacht haben.“ Neben der Mode stand während der Schau der gute Zweck im Mittelpunkt. Denn 2000 Euro aus den Eintrittsgeldern kommen der Spendenaktion der Deutsch-Polnischen Gesellschaft zugute, die in der Partnerstadt Nysa Geflüchtete aus der Ukraine versorgt.