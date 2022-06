Motorradfahrer auf der B 235 schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der B 235 zwischen Lüdinghausen und Senden. Er stürzte bei einem Ausweichmanöver.

Unfall in Lüdinghausen

Bei einem Ausweichmanöver wurde am Mittwochmorgen ein Mottoradfahrer auf der B 235 schwer verletzt. Der Kradfahrer fuhr aus Richtung Senden nach Lüdinghausen, als am Abzweig Ottmarsbocholt ein Pkw-Fahrer von dort in Richtung Lüdinghausen nach links abbiegen wollte. Dabei übersah dieser den Motorradfahrer. Als der dem Auto ausweichen wollte, stürzte er und verletzte sich. Die Bundesstraße war zwecks Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt, teilte die Polizei mit.