Musikalische Reise in die Antike

Eine musikalische Reise ins antike Karthago plant der Chor „parlar cantando“. Das Epos „Aeneis“ des Dichters Vergil, in Opernform umgesetzt von Henry Purcell, probte der Chor nun am Samstag im evangelischen Stephanus-Gemeindezentrum. „Es ist natürlich eine Liebesgeschichte“, fasste Chorleiterin Andrea Sauer zusammen und ergänzte, was in der antiken Mythologie typisch ist: „Eine Liebesgeschichte, die leider nicht gut ausgeht.“

