Mutige Entscheidung umgesetzt

Im Beisein zahlreicher Gäste wurde am Mittwoch das Landhotel „Naundrups Hof“ in Seppenrade eröffnet. Bauherr Christoph Lange und sein Vater Bernd stellten das neue Haus in einer kurzen Präsentation vor.

„Sie haben das mit dem Hotel ,Naundrups Hof‘ richtig gut gemacht. Das Haus steigert den Wert unserer Stadt. Wir brauchen Menschen wie Sie. Danke für ihr Engagement“, hob Bürgermeister Ansgar Mertens bei der offiziellen Eröffnung des Landhotels hervor. Als Geschenk hatte er der Eigentümerfamilien Lange einen Zierapfelbaum mitgebracht.

Zunächst hatte Christoph Lange neben Ansgar Mertens auch dessen Vorgänger Richard Borgmann, Vertreter der Sparkasse Westmünsterland sowie Handwerker und Freunde auf der Hotelterrasse willkommen geheißen. „Als wir 2016 uns mit dem Gedanken eines Hotels an dieser Stelle befasst haben, konnten wir nicht voraussehen, was 2022 die Welt beherrscht“, sagte Lange. Die Stadt habe Mut zur Realisierung dieser Pläne gemacht. Kurz stellte er den Hotelneubau, die Baumaßnahmen an den vorhandenen Gebäuden, wie dem alten Reitstall, und das umgebaute Restaurant vor. „Bauen wird immer eine Teamarbeit sein, vor allem bei so einem Komplex. Mein Dank gilt Bauleiter Werner Faust und den vielen Handwerksfirmen, die zumeist aus der heimischen Umgebung kommen, für ihre gute Arbeit. Wir sind zwar Besitzer, aber es sind unsere Mitarbeiter, die das Hotel zu einem Erlebnis machen. Trotz der Personalnot kompensieren unsere Mitarbeiter diese Lücke“, betonte Christoph Lange.

„ »Bauen wird immer eine Teamarbeit sein, vor allem bei so einem Komplex. Mein Dank gilt Bauleiter Werner Faust und den vielen Handwerksfirmen, die zumeist aus der heimischen Umgebung kommen, für ihre gute Arbeit.« “ Christoph Lange

Sein Vater Bernd warf als alter Lüdinghauser einen Blick in die Geschichte seiner westfälische Heimat, dem Münsterland, von Seppenrade und Lüdinghausen. „Wir sind glücklich hier und hoffen, dass es so bleibt“, sagte Lange senior, der die Namensgebung „Annette-von Droste-Hülshoff-Saal“ für den Festsaal des Hotels als Zeichen der Verbundenheit zu seiner alten Heimat nannte.

Dieser Saal wurde dann im Beisein der zahlreichen Gäste von Pianist Florian Uhlig, den Bernd Lange zuvor kurz vorgestellt hatte, mit einem Klavierkonzert mit Werken von Ludwig van Beethoven, Franz Liszt und Robert Schumann feierlich musikalisch eröffnet.

Nach diesem künstlerischen Genuss wartete auf die Festgesellschaft ein kulinarischer Genuss auf der Hotelterrasse, wo bei vielen Gesprächen ein Ochse vom Spieß und weitere Leckereien zur Stärkung gereicht wurden.