Mystisches im Gewölbekeller

Mit einem geselligen Sonntagnachmittag im Kapitelsaal knüpften die zahlreichen Mitwirkenden der 19. Lüdinghauser Märchentage an eine lange Tradition an – ein bewährtes Erfolgskonzept in neuem Gewand. „Wir haben einen spannenden und wirklich neuen Programmansatz“, fasste Gudrun Rosentreter zusammen, die durch die von der Bürgerstiftung organisierte Auftaktveranstaltung führte. „Vielen Dank für die gute Kooperation“, wandte sich der städtische Beigeordnete Matthias Kortendieck an die Partner und Mitorganisatoren.