Nachfolger für Stefan Edelbusch gesucht

Auf vier Jahre Regentschaft blicken Stefan Edelbusch und Margret Scharmann bei den Aldenhöveler Schützen zurück. Am Pfingstwochenende wird der neue König ermittelt.

Schützenfest in Aldenhövel

Vier Jahre dauerte die Regentschaft von König Stefan Edelbusch (3.v.r.) und Königin Margret Scharmann (4.v.l.) bei den Aldenhöveler Schützen – Corona geschuldet. Am Samstag (4. Juni) ab 11 Uhr wird ein Nachfolger ermittelt.

So lange war bei den Aldenhöveler Schützen wohl noch kein Regentenpaar am Ruder. Ganze vier Jahre hatten Stefan Edelbusch und Margret Scharmann die Regie in der Schützengesellschaft – und das ganze nur wegen Corona. Denn das Schützenfest vor zwei Jahren musste pandemiebedingt ausfallen. Doch jetzt soll es wieder losgehen – das Schützenleben. Das Pfingstwochenende (3. bis 6. Juni) steht ganz im Zeichen der Männer mit weißer Hose und dunklem Jackett.

Der Startschuss fällt am Freitag um 19 Uhr mit dem Antreten der Schützen zur Verabschiedung des amtierenden Königspaares auf der Festwiese Mevenkamp. nach dem Fahnenschlag wird zum Tanz im Festzelt geladen.

Königsschießen am Samstag

Der Samstag beginnt um 109 Uhr erneut mit dem antreten und dem Abmarsch zur Vogelstange, wo um 11 Uhr das Ringen um die Königswürde beginnt. Gegen 15 Uhr ist die Proklamation des neuen Regenten geplant. Um 19 Uhr begrüßen die Aldenhöveler ihre neuen Majestäten. Um 20 Uhr beginnt dann der Königsball. Da dieser erfahrungsgemäß durchaus kräftezehrend ist, nehmen sich die Schützen am Pfingstsonntag erst einmal eine Auszeit.

Weiter geht es erst am Pfingstmontag um 9 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt, bevor um 10 Uhr erneut Antreten im Festzelt ist. Zum Abschluss des Schützenfestes startet um 11 Uhr der Frühschoppen mit Tanz- und Unterhaltungsmusik. Damit klingt der Festreigen aus.