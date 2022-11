Nachhaltig denken und handeln

Warum brennt in so vielen Räumen das Licht, wenn niemand drin ist? Nutzt keine Elterntaxis! Wie warm muss es eigentlich in einem Klassenraum sein? Fragen und Ideen, Tipps und Vorschläge – ein riesiger Berg an Rückmeldungen ist laut Pressemitteilung des St.-Antonius-Gymnasiums zusammengekommen, als die Steuergruppe mit dem Nachhaltigkeitsbeauftragten Matthias Dula alle Klassen und Jahrgangsstufen sowie die Lehrkräfte befragt hat, welche Anmerkungen sie zum Thema „Nachhaltigkeit“ haben. „Schnell zeigt sich, dass es im Wesentlichen um vier Bereiche geht, zu denen sich die Lernenden und die Lehrenden Gedanken machen. Vier Bereiche, vier Wochen – die ‚Change Weeks‘ am Anton waren geboren“, heißt es weiter.

Seit vergangener Woche läuft die Aktion, während der alle besonders intensiv jeweils auf einen der Bereiche schauen. Los ging‘s mit dem Thema „Energie“. Gemeinsam mit ihren Lehrkräften werden die Lerngruppen dazu ebenso wie zu allen weiteren Bereichen jeweils freitags in der dritten Stunde ein Impulsvideo anschauen, das der Q 2-Erdkunde-LK erstellt hat. Im gemeinsamen Austausch werden dann die Vorhaben für die kommende Woche besprochen. Am Montag drauf startet die jeweilige „Change Week“.

Prinzip: „Ich packe meinen Koffer“

„Es ist dabei aber nicht so, dass wir eine Woche lang Energie sparen und in der nächsten Woche wieder zu alten Verhaltensmustern zurückkehren“, wird Dula in dem Text zitiert. „Die ‚Change Weeks‘ funktionieren nach dem Prinzip ‚Ich packe meinen Koffer‘. Mit jeder Woche kommt ein neuer Bereich dazu, die alten bleiben aber natürlich.“

Das Ziel: viele Menschen, die an vielen Stellen auf vielfältige Weise ihr Verhalten in der Schule und privat prüfen und überdenken, die bewusster und bewusst nachhaltiger denken und leben. Schulleiterin Elisabeth Hüttenschmidt ist laut Bericht gespannt, wie die „Change Weeks“ das Anton verändern können: „Wir beschäftigen uns im Unterricht an vielen Stellen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Aber ein Thema, das so bedeutsam auch in der öffentlichen Diskussion ist, nun gemeinsam als Schule anzugehen, finde ich wichtig.“ Langfristig, nachhaltig und zukunftsorientiert die Themen der Zeit anzugehen, das passe auch gut zur langen Tradition am Anton.

Noch sind die weiteren Bereiche der „Change Weeks“ ein Geheimnis. Interessierte können das Anton dabei aber über die Homepage begleiten. „Und nach vier Wochen wartet noch eine exklusive Sonderwoche auf uns“, verrät Hüttenschmidt am Ende des Textes für die Presse.