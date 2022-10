Nähmaschine muss surren

Über mangelnden Zuspruch kann sich das Wejkstattcafé „Kannste mal“ nicht beklagen. Ein ehrenamtliches Team repariert in den Räumen der Familienbildungsstätte Elektrokleingeräte und beseitigt deren Macken.

Auch diese Nähmaschine brachte Amandus Petrausch (2.v.l.) im Werkstatt-Café am Samstag in den FBS-Räumen wieder zum reibungslosen Surren.

Schrauben, Tüfteln und Testen stehen im Mittelpunkt des Werkstattcafés „Kannste mal“, dessen Techniker bereitstehen, um Elektrogeräte aller Art zu reparieren. An jedem zweiten Samstag im Monat trifft sich das Team in der Familienbildungsstätte und konnte auch an diesem Wochenende wieder viele Besucher mit ihren defekten Elektrogeräten begrüßen.