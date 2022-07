Nala bei tierischer Vorpremiere auf dem roten Teppich

Lüdinghausen

Zu einem außergewöhnlichen Kinobesuch war jetzt Laura Labudda eingeladen – nämlich in Begleitung ihrer Hündin Nala. Zusammen mit dem vierbeinigen Instagram-Star und anderen „Petfluencern“ sah sich die Lüdinghauserin eine Sondervorstellung von „DC League of Super-Pets“ an.

