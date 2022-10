Infotafeln auf dem jüdischen Friedhof werden eingeweiht

Lüdinghausen

Der jüdische Friedhof in Lüdinghausen bestand seit 1839. Am 20. Oktober 1942 ließen die Nazis dort 16 verstorbene Juden exhumieren. An dieses Ereignis erinnern Infotafeln, die am 20. Oktober (Donnerstag) vom Heimatverein offiziell eingeweiht werden sollen.

Von Michael Kertelge