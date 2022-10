Neuer „BürgerWald“ soll wachsen

Nach und nach wird er wachsen: der „BürgerWald“ an der Waterstroat. Jeder Steverstädter und Rosendörfler kann dort einen Baum pflanzen. Oder gleich mehrere.

Alle Bürgerinnen und Bürger können nun Bäume pflanzen – auch, wenn sie privat keine Fläche dafür haben. Möglich macht es der neue „BürgerWald“, den die Stadt Lüdinghausen an der Waterstroat in der Nähe des Klutensees anlegen wird, heißt es in einem Pressebericht. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Ansgar Mertens entsteht auf einer Gesamtfläche von etwa einem Hektar der „BürgerWald“, der bis zum Jahr 2024 vollständig angelegt werden soll.

„Wir werden in jedem Jahr ein Pflanzfest vor Ort veranstalten, wo die Baumspender ihre Bäume selbst einpflanzen können“, kündigt Mertens an. „Mit Ihrer Baumspende setzen Sie ein wichtiges Zeichen für Ihre Verbundenheit untereinander, für die Gemeinschaft und für den Klimaschutz.“ Die erste Pflanzaktion findet am 3. Dezember (Samstag) ab 11 Uhr statt.

Für zehn Euro pro Stück können Baumspender den „BürgerWald“ mit Pflanzen bereichern. Der Preis beinhaltet die Kosten für das Pflanzmaterial, eine Namensnennung an der Spenderwand und die Pflege durch das Team des städtischen Bauhofs über drei Jahre. „Ein Baum ist ein Symbol für das Leben, Verbundenheit und Wachstum. Für viele Menschen bedeutet er etwas ganz Persönliches und daher pflanzen sie gern aus einem besonderen Anlass einen Baum“, wird Mertens zitiert. Diesem Brauch können die Steverstädter und Rosendörfler im „BürgerWald“ folgen und zum Beispiel zur Geburt, zur Schulentlassung oder zu einem Firmenjubiläum einen Baum pflanzen. Wer einen Setzling verschenken möchte, kann einen Gutschein erwerben. Auf dem „BürgerWald“-Gelände wird, wenn gewünscht, eine Infotafel mit den Namen der Spender aufgestellt.

Wer einen Baum spenden möchte, kann sich bis zum 31. Oktober (Oktober) per E-Mail an buergerwald@stadt-luedinghausen.de melden. Außerdem gibt‘s ein Online-Formular auf der städtischen Internetseite. Es können lediglich mit dem Forstamt abgestimmte Baumarten gepflanzt werden, die trockenresistent sind. Eine Liste davon steht auf der Homepage.