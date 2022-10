Neuer Glücksbringer auf den Dächern

Das berufliche Zepter überreichte am Montag der in Ruhestand gehende Bezirksschornsteinfeger Norbert Schulze Gemen an seinen Nachfolger. Ab jetzt wird der 36-jährige Marc Düker in Ascheberg, Davensberg, Ottmarsbocholt und der Venne als symbolischer Glücksbringer seine Runden drehen. „Ich habe ein Praktikum gemacht und es hat mir so gut gefallen, dass ich mich direkt beworben habe“, erinnert er sich an seine Berufsanfänge. Mit 23 Jahren folgte die Meisterprüfung, schließlich der Schritt in die Selbstständigkeit.

Neue Aufgaben in der Energiewende

Erfahrungen, die seinen Ersteindruck nur bestätigten: „Es ist ein Beruf im Wandel. Man arbeitet mit Leuten und es wird nie langweilig.“ So werde etwa Energieberatung immer stärker zum Thema und bei durchschnittlich zwölf Hausbesuchen am Tag gibt es viel zu tun. Je nach Aufgabe können es gar bis zu 25 Termine am Tag werden. Und natürlich steht auch das Telefon in Zeiten von Energiekrise und steigendem Interesse an Kaminen nicht still. Mitarbeiter Pascal Löschmann bleibt seinem Bezirk derweil erhalten. Er kann bereits auf acht Jahre im Berufsfeld zurückblicken. Eine Kontinuität, die auch Düker gelegen kommt: „Das ist unheimlich schön, denn er kennt sich ja im Bezirk aus.“ Ob es Düker genau so lange wie seinen Vorgänger auf den Dächern hält? „Das wäre ein Traum.“ Zunächst freut sich der Rinkeroder auf den Bezirk vor der Haustür, doch hat auch die nächste Generation im Sinn. „Auszubildende sind immer willkommen“, wandert sein Blick in die Zukunft.