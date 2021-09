Canisianum und Musikschule Lüdinghausen harmonieren gut. Liegen sie doch nicht nur räumlich nah beieinander. Ein musikalischer Schnuppertag am Samstag (18. September) ist Auftakt für die künftige Kooperation.

„Maikäfer Miki“ und „Maik und seine Freunde“ stehen im Mittelpunkt zweier Konzerte am Samstag (18. September) um 14.30 und 16 Uhr in der Aula des Canisianums. Sie bilden den Schwerpunkt des musikalischen Schnuppertags der Musikschule gemeinsam mit dem Gymnasium. Zugleich verstehen Cani-Chefin Inken Fried und Musikschulleiter Matthias Lichtenfeld diesen Tag als Auftakt der künftigen Kooperation beider Einrichtungen. „Das ist der erste Aufschlag. Es passt gut, wir wollen noch mehr miteinander machen“, sagte Fries in einem Pressegespräch. Und Lichtenfeld ergänzte, beide Schulen sei „nah beieinander“ – und das sei nicht nur räumlich zu verstehen. Es würden sich „viele Synergien ergeben“.