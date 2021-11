Noch kein „Normal“ im neuen Alltag

Drei Wochen ist es her, dass Silke Niemeyer als Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Lüdinghausen-Nordkirchen mit einem ökumenischen Gottesdienst verabschiedet wurde. Im WN-Interview spricht sie nun über ihren Empfang durch die Landeskirche in Bielefeld, ihre neuen Aufgaben und die Wahl ihrer Chefin zur EKD-Ratsvorsitzenden.

Gerade einmal drei Wochen ist es her, dass Silke Niemeyer als Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Lüdinghausen - Nordkirchen mit einem festlichen ökumenischen Gottesdienst an der Burg Vischering verabschiedet wurde. Direkt im Anschluss übernahm sie die Stelle als Referentin der Präses Annette Kurschus, die soeben sogar zur EKD-Ratsvorsitzenden gewählt wurde. In einem Interview mit unserem Mitarbeiter Markus Kleymann erläutert Silke Niemeyer, wie sie diese bewegten drei Wochen empfunden hat.