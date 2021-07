Nostalgie nach Noten

Das „Christian Meringolo Trio“ gastiert am Sonntag (1. August) um 16 Uhr im Seppenrader Rosengarten. Die Musiker treten im Rahmen der Konzertreihe „Trompetenbaum & Geigenfeige – Musik in Gärten und Parks im Münsterland“ auf.

Christian Meringolo, Gitarrist und Sänger mit italienischen Wurzeln, gastiert am Sonntag (1. August) mit seinem Trio im Seppenrader Rosengarten.

Dass er Musiker werden wollte, stand für Christian Meringolo schon seit frühester Kindheit fest. Am Sonntag (1. August) gastiert der erfolgreiche Sänger und Gitarrist mit seiner Band „Christian Meringolo Trio“ ab 16 Uhr im Seppenrader Rosengarten. Das italienische Programm mit dem Titel „Nostalgia“ wird im Rahmen der Konzertreihe „Trompetenbaum & Geigenfeige – Musik in Gärten und Parks im Münsterland“ präsentiert.

Das Trio bildet Christian Meringolo mit Sebastian Eichmeier (Piano und Bass) sowie Julio Baterista (Schlagzeug). Gemeinsam tritt die Band jährlich zwischen 80 und 100 Mal zu den verschiedensten Anlässen auf, heißt es in der Konzert-Ankündigung.



Christian Meringolo wollte ursprünglich als italienischer Musiker durch Nordrhein-Westfalen ziehen, jedoch hat sich dies sehr schnell sogar über die nationalen Grenzen ausgeweitet: Mittlerweile ist er ein gefragter Musiker in Deutschland, Italien und auch Österreich. Sein Faible für die Gitarre – akustisch und elektrisch – ist bis heute unverändert. Seine nunmehr 20-jährige Erfahrung mit dem Instrument zeigt sich im virtuosen und zugleich unverkennbaren Spielstil. Ein Allrounder in der Musikszene, ein Individualist in Stilistik und im musikalischen Ausdruck, authentisch und bodenständig, heißt es weiter. Befragt nach Idolen und Einflüssen nennt er Eros Ramazzotti, Zucchero, Richard Ashcroft oder Johnny Cash.

Karten zum Preis von 12,50 Euro (ermäßigt zehn Euro) gibt es nur im Vorverkauf, online unter www.reservix.de. Telefonisch können Karten unter 01 80 /6 70 07 33 geordert werden (0,20 Euro aus dem Festnetz; mobil 0,60 Euro). Sitzplätze können nur zu zweit nebeneinander oder im Familienverbund belegt werden. Einlass ist 60 Minuten vor Konzertbeginn. Die Corona-Schutzmaßnahmen sind einzuhalten.