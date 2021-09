Notfallnummer eingerichtet

Die Stadtverwaltung ist derzeit telefonisch nicht erreichbar. Notfallnummern per Handy sind geschaltet.

Die Stadt Lüdinghausen ist derzeit telefonisch nicht erreichbar und kann auch selbst keine Anrufe ausführen. Grund dafür ist eine technische Störung beim Telefonanbieter, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Verwaltung bittet darum, Anliegen möglichst per E-Mail direkt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu richten.

Alle Mailadressen finden sich auf der Startseite der städtischen Homepage im Telefonverzeichnis. Sollten jemand nicht wissen, wer für sein Anliegen zuständig ist, kann eine E-Mail an die zentralen Adressen info@stadt-luedinghausen.de oder verwaltung@stadt-luedinghausen.de gerichtet werden.

Für dringende, nicht aufschiebbare Angelegenheiten ist die Verwaltung unter

01 62/7 45 05 65 und

01 73/5 30 49 31 zu erreichen. Die zentralen Stellen werden die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aufnehmen und an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus weiterleiten. Diese werden sich im Anschluss unverzüglich bei den entsprechenden Bürgerinnen und Bürgern zurückmelden, heißt es weiter in dem städtischen Pressetext. Die Stadt Lüdinghausen bittet, diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.