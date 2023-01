Offizierskorps formiert sich neu

Im Rahmen ihrer Generalversammlung wählten die Bechtruper Schützen ihr Offizierskorps neu. Zudem ging es um die Planung des Schützenfestes am Pfingstwochenende im Mai.

78 Mitglieder begrüßte der Vorsitzende der Bechtruper Schützen, Thomas Evers, bei der Generalversammlung des Vereins jetzt auf dem Hof Hüser statt. Nach dem Kassenbericht und dem Jahresrückblick wurde einer der wichtigen Tagesordnungspunkte behandelt. Auf dem Programm standen die Offizierswahlen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach jahrelanger Tätigkeit legten Theo Hülsbusch (Major), Ludger Wiedau (Hauptmann), Thomas Große Wiesmann (Majorsadjutant), Hubert Sobbe (Doktor) und Rainer Schiefenhövel (Königswagenfahrer) ihre Ämter nieder. Der Vorsitzende dankte den Aktiven für die jahrelange Arbeit im Verein.

In dem anschließenden Wahlgang wurden die offiziersposten neu vergeben. Somit bilden Andreas Domhöver (Oberst), Dirk Sobbe (Major), Matthias Wiedau (Hauptmann), Carsten Schopmann (Spieß), Bernhard Große Ophoff (Oberstadjudant), Daniel Brinkhaus (Majorsadjutant), Timo Siemens (Doktor) Bernd Wienhölter (Königswagenfahrer), Andre Schoppmann (Königswagenfahrer) sowie die Fahnenschläger Bernd Krüskemper, Benedikt Kuhlmann, Markus Sobbe und Frank Schoppmann die neue Gruppe der Offiziere im Schützenverein Bechtrup.

Vogelschießen am 26. Mai

Ein weiteres Thema an diesem Abend war die neue Festfolge für das Schützenfest 2023. Die Generalprobe wurde auf den 17. Mai bei Rainer Schiefenhövel terminiert. Das Kinderschützenfest findet am 20. Mai auf dem Hof von Theo Schulze Uphoff statt. In diesem Rahmen wird auch das amtierende Königspaar der Bechtruper verabschiedet.

Das Pfingstwochenende steht dann ganz im Zeichen des Schützenfestes. Am 26. Mai (Freitag) ist Antreten um 18 Uhr, eine Stunde später beginnt das Vogelschießen. Nach der Proklamation der neuen Majestät folgt ein Tanzabend mit DJ. Der offizielle Königsball ist für den 27. Mai (Samstag) ab 20 Uhr mit einer Liveband geplant.

Am Pfingstmontag (29. Mai) endet das Schützenfest um 9 Uhr mit einer Messe. Daran schließt sich der Frühschoppen an.