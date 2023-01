Offiziersposten neu besetzt

Zur Generalversammlung des Ermener Schützenvereins begrüßte der Vorsitzende Klaus Wilbuer die Mitglieder im Haus Hellenkamp. Nach den Berichten über das abgelaufene Geschäftsjahr standen die Offizierswahlen zum kommenden Schützenfest, das vom 9. bis 11. Juni (Freitag bis Sonntag) stattfindet, auf der Tagesordnung.

Offizierswahlen für das Schützenfest

In ihren Ämtern wurden Martin Küper als Oberst, Andre Kampert als Hauptmann und Hendrik Helmig als Adjutant des Oberst bestätigt, berichtet der Schützenverein Ermen in einer Pressemitteilung. Neu gewählt wurden Hendrik Wannigmann als Major und Sascha Kampert als Adjutant des Majors. Stephan Merten konnte die Wahl zum Königsoffizier für sich entscheiden.

Mit den Königswagenfahrern Gabi Kasten und Michael Möllers, den Fahnenschlägern Timo Kasten, Luca Merten und Luca Rohe, den Platzwarten Alfred Helmig und Wolfgang Kasten sowie dem neuen Kassenprüfer Klaus Schürmann konnten alle Posten besetzt werden. Damit ist der Verein für sein nächstes Schützenfest gut vorbereitet.

Norbert Kampert wurde von der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt. Unter dem Punkt Neuaufnahmen konnten viele neue Mitglieder begrüßt werden.

„Bullemänner“ eröffnen Festwoche

Die Schützenfestwoche startet schon am 7. Juni (Mittwoch) mit den „Bullemännern“, die mit ihrem Programm „Plem“ begeistern wollen. Der Ablauf des Schützenfestes folgt ansonsten der langjährigen Tradition. Zum Auftakt am Freitag gibt es eine Heilige Messe im Zelt mit anschließendem Marsch zur Vogelstange und dem Vogelschießen. Am Samstag folgt das Antreten mit anschließendem Festball. Sonntag treten die Schützen am Vormittag an, um den anschließenden Frühschoppen zu genießen, teilt der Verein weiter mit.

Nach der Vorschau auf die kommenden internen und externen Veranstaltungen bedankte sich der Vorsitzende für die Bereitschaft der Mitglieder, sich aktiv einzubringen und in den vielfältigen Funktionen am Vereinsleben teilzunehmen.