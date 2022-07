Ohne Wasser geht gar nichts

Lüdinghausen

Die Hitze am Dienstag war vor allem für die Lüdinghauser, die an der so gar nicht frischen Luft arbeiten mussten wohl eher Qual als Freude. Aber jeder versuchte das Beste daraus zu machen. Während Dachdecker Michael Finke zur Wasserflasche griff, nahmen Kinder und Erzieherinnen in der Kita St. Elisabeth ein Fußbad.

Von Peter Werth