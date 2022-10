Olifanten erobern die ganze Welt

Drechslerei Delbrügge fertigt spezielle Dekoartikel an

Seppenrade

Sie werden im Rosendorf produziert und in die ganze Welt verschickt: die Olifanten des Designunternehmens Caussa aus Münster. Entworfen in der Westfalenmetropole, fertigt das Team der Seppenrader Drechslerei Delbrügge die speziellen Accessoires an. Wer einen der Elefanten aus Holz kauft, tut gleichzeitig Gutes.

Von Michael Beer