Ein neues Veranstaltungsformat hat das Nachwuchsteam des Heimatvereins ins Leben gerufen: „Open-Air-Kino im Rosengarten“. Damit soll Seppenrades gute Stube für Jugendliche und Familien lebendiger und attraktiver werden. Zu diesem Zweck hat das Team zwei Filme ausgesucht.

„Aladdin“, die Disney-Realverfilmung von 2019, wird am Freitag (6. August) um 20 Uhr auf einer großen Leinwand am Musikpavillon gezeigt. Darum geht es in dem 130 Minuten langen Streifen: Straßendieb Aladdin (Mena Massoud) macht zusammen mit seinem Affen Abu die Straßen von Agrabah unsicher. Auf den Basaren der Stadt ist kein noch so wertvoll aussehender Gegenstand vor ihm sicher. Auf einem seiner Streifzüge lernt Aladdin die Prinzessin Jasmin (Naomi Scott) kennen. Um sich in der Öffentlichkeit unerkannt bewegen zu können, verkleidet sie sich und hat so auch die Möglichkeit, mit den Bewohnern ihrer Stadt in Kontakt zukommen. Aladdin verliebt sich und setzt alles daran, Jasmin wiederzusehen – aber das ist gar nicht so einfach.

„Das perfekte Geheimnis“, eine deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 2019, ist am 10. September (Freitag) um 20 Uhr an der selben Stelle zu sehen. Die Geschichte handelt von sieben Freunden, drei Frauen und vier Männern, die sich zum Abendessen treffen. Sie diskutieren über Ehrlichkeit und beschließen: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch und alles, was reinkommt, wird mit den anderen geteilt. Nachrichten dürfen mitgelesen und Telefonate mitgehört werden. Das beginnt als harmloser Spaß und endet in einem emotionalen Durcheinander.

Der Eintritt ist frei, der Heimatverein freut sich über Spenden. Getränke und kleine Kino-Snacks können vor Ort gekauft werden.