Opfer leidet noch immer

Der Prozess gegen den 24-jährigen Lüdinghauser findet am Landgericht Münster statt.

Kaum wiederzuerkennen ist der 40-jährige Mann aus Lüdinghausen, der am 26. Januar Opfer einer schweren Messerattacke vor seinem Wohnhaus in der Mühlenstraße wurde (WN berichteten). Infolge seiner schweren Verletzungen und der starken Schmerzen, die auch ein halbes Jahr nach der Tat noch anhalten, hat der Geschädigte 20 Kilogramm an Körpergewicht verloren.