Orks in der Hotel-Lobby

Das Annotopia-Festival füllt die Hotels in der Stadt. Das bestätigen Hoteliers in einer kleinen Umfrage. Und: Sie empfinden die illustre Schar der Akteure als Bereicherung. „Ein tolles Publikum“, sagt etwa Antje Bunse vom Hotel No. 11. Zudem seien diese Gäste durchaus ein Wirtschaftsfaktor.

Als eine ganz neue Erfahrung beschreibt Antje Bunse die Begegnung mit den Gästen ihres Hotels No. 11 am Wochenende des Annotopia-Festivals. „Das ist so gar nicht meine Welt“, sagt sie. Aber: „Die waren bunt kostümiert, gepierct – ein tolles Publikum, sehr nette Leute.“ Ihr Hotel sei an dem Wochenende nahezu komplett von Besuchern und Akteuren des Festivals besucht gewesen. Insofern sei das Annotopia ganz sicher auch ein Wirtschaftsfaktor für die heimische Gastronomie.