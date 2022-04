Osterfeuer lodert wieder

Die Osterfeuer-Premiere des Heimatvereins auf der Südwiese am Ostersonntag lockte bei Kaiserwetter nach zwei Jahren Zwangspause wieder viele Gäste an. Die Jugendfeuerwehr sorgte für Sicherheit und Verpflegung.

Nach zweijähriger Pause setzte der Heimatverein Lüdinghausen am Sonntag die Osterfeuertradition fort, die auch in diesem Jahr wieder Gäste aller Altersgruppen auf die Südwiese lockte. „Es war wie immer eine tolle Zusammenarbeit“, lobte der Vereinsvorsitzende Alfred Focke mit Blick auf die Kooperationspartner. So hatte der Lüdinghauser Bauhof das Feuer aufgeschichtet und mit Blick auf die Sicherheit der Tierwelt unmittelbar vor dem großen Tag noch einmal umgeschichtet.

Ebenso war die Jugendfeuerwehr wieder mit von der Partie – unter dem wachsamen Blick der Spezialisten wurde das Feuer sorgsam entzündet. Eine Chance zur Aufbesserung der Vereinskasse bot das Verpflegungsangebot der Jugendfeuerwehr, die angesichts des riesigen Menschenkreises rund um das Feuer jede Menge Kundschaft begrüßen konnte. „Ich freue mich total darüber“, brachte Focke schließlich in seiner Begrüßung das Gefühl auf den Punkt, das auch dieses Mal wieder Hunderte Lüdinghauser zum traditionellen Feuer geführt hatte.