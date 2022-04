Ostergenuss auf natürliche Art

Lüdinghausen

Wer bei Lebensmitteln auf Natürlichkeit setzt, der kann seine Ostereier selbst färben. Wie das geht, weiß Carolin Kirschbaum. Die 28-jährige Inhaberin des „Ich mag‘s unverpackt“-Ladens in Lüdinghausen kennt ein Rezept, mit dem sie die Schalen der ovalen Hühnerprodukte per Kurkumapulver, Zwiebelschalen, Spinat und Roter Bete in verschiedenen Farben erscheinen lassen kann. Die WN haben ihr dabei über die Schulter geschaut.

Von Annika Wienhölter