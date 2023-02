Paare sollten sich Zeit zu zweit gönnen

Den Valentinstag am 14. Februar nutzen viele Paare, um etwas Schönes zu unternehmen. Laut Thomas Hußmann von der Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) muss es aber gar nicht ein aufwendiges Date sein . . .

„Im Idealfall dient Paarzeit als Kraftquelle“, sagt Thomas Hußmann. Der 56-Jährige arbeitet bei der Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) in Lüdinghausen. Deshalb weiß er, wie wichtig es ist, dass sich Liebende gemeinsame Auszeiten gönnen. Dass sie sich dem jeweils anderen mit ihrer vollen Aufmerksamkeit widmen. Er kennt aber auch mögliche Gründe, warum das vielen Paaren nicht gelingt. Oft mangele es schlichtweg an der freien Zeit, berichtet Hußmann. Job, Haushalt, Kinder, Hobbys, andere Verpflichtungen jeder Art – da bleibt per se wenig Raum für Zweisamkeit. „Die Gelegenheiten sind rar“, bringt es der Experte auf den Punkt.