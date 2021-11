Packende Geschichtsstunde

Am 16. November (Dienstag) wird in der Aula der Sekundarschule das Stück „Schindlers Liste“ gezeigt. Insgesamt zwölf Schauspieler in 27 Rollen lassen den Geist Oskar Schindlers auf der Bühne wieder lebendig werden.

Die neue Saison der Kultur-Bühne beginnt dieses Mal mit einem ganz besonderen Highlight: Am 16. November (Dienstag) wird in der Aula der Sekundarschule das Stück „Schindlers Liste“ aufgeführt. Ingo Brosch als Hauptdarsteller in der Rolle Oskar Schindlers und elf weitere Schauspielerinnen und Schauspieler in insgesamt 27 Rollen lassen den Geist Oskar Schindlers auf der Bühne wieder lebendig werden, heißt es in der Ankündigung.

„Allein aufgrund der Anzahl der Schauspieler und der Menge an Rollen verspricht dieses Stück ein außergewöhnliches zu werden“, freut sich die städtische Kulturbeauftragte Martina Götsch auf diese „Geschichtsstunde der besonderen Art“, heißt es weiter. „Schindlers Liste“ umfasst die Namen von 800 Männern und 300 Frauen, die der Unternehmer Oskar Schindler im Zweiten Weltkrieg mit seinem Vermögen als Arbeitskräfte kaufte und sie somit vor der Deportation bewahrte. Das Theaterstück beruht auf historisch belegbaren, wahren Begebenheiten, was die Darstellung umso packender und berührender macht.

Der Kartenvorverkauf findet über Lüdinghausen Marketing, Borg 4, 0 25 91 / 7 80 08 und 02 31/ 9 17 22 90 oder unter www.proticket.de/ADRL statt.

Weitere Informationen erteilt die Kulturbeauftragte Martina Götsch per Mail unter goetsch@stadt-luedinghausen.de und unter 0 25 91/ 92 6 12.

Beim Einlass zur Veranstaltung werden die 3-G-Nachweise kontrolliert. Die Stadt Lüdinghausen erinnert alle Interessierten daran, dass hierzu auch die Personalausweise mitgebracht werden müssen. Das Stück beginnt um 20 Uhr in der Aula der Sekundarschule. Einlass ist bereits ab 19.15 Uhr.