Romane, Sach- und Kinderbücher sowie Bildbände, Drucke und sogar Schallplatten hielt der Büchermarkt am Samstag auf dem Lüdinghauser Marktplatz und an der Wilhelmstraße für die Besucher parat. Und die waren teilweise von weit her gekommen, um zu stöbern und ihre ganz persönlichen Leseschnäppchen zu machen.

Lüdinghausen hat sich bei Märkten aller Art als gutes Verkaufspflaster erwiesen. Und das gilt auch für Bücher. Bereits von vierten Mal verwandelten sich Marktplatz und Wilhelmstraße in ein Paradies für Leseratten, das schon zur Eröffnung um 10 Uhr für dicht gedrängte Gruppen um die Verkaufsstände sorgte. „Wahnsinn, was hier los ist“, brachte eine Lüdinghauser Passantin auf den Punkt, was so manchem am Samstag durch den Kopf ging.