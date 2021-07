Pässe werden ausgeliefert

Bürger, die in den Stadtgebieten von Lüdinghausen und Seppenrade wohnen, können sich jetzt ihre neuen Ausweispapiere ins Haus liefern lassen. Für diesen Service hat die Stadt einen Vertrag mit dem LH-Brise abgeschlossen. Der Bringservice will seine Dienste weiter ausdehnen.

Die Stadt Lüdinghausen bietet nun den Service an, sich neu ausgestellte Personalausweise sowie Reisepässe direkt und klimaneutral nach Hause liefern zu lassen. Die Ausweisdokumente werden ins gesamte Stadtgebiet von Lüdinghausen und Seppenrade geliefert. Möglich macht dies der Bringservice LH-Brise. Inhaber Markus Degen war jetzt im Rathaus, um gemeinsam mit Bürgermeister Ansgar Mertens einen Vertrag über diesen neuen Service zu unterzeichnen, teilt die Stadt Lüdinghausen mit.

„Preislich attraktiver Service“

„Die Bürger können schon bei Beantragung ihrer neuen Ausweisdokumente entscheiden, dass der neue Ausweis per Bringdienst zu ihnen nach Hause geliefert wird, und müssen kein zweites Mal ins Rathaus kommen“, so Dominik Epping, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste, laut Pressenotiz. Das Angebot kostet 3,90 Euro pro Auslieferung. Alle Einnahmen gehen an LH-Brise. „Der Service ist preislich attraktiv, klimaschonend und bürgerfreundlich“, beurteilt Mertens die Idee. Außerdem würden die Verwaltungsabläufe vereinfacht.

LH-Brise liefere seit Sommer vergangenen Jahres Lebensmittel für ein Frühstück mit dem Lastenfahrrad zu den Kunden nach Hause, heißt es weiter. Die Idee hinter dem Konzept ist, lokale Lebensmittel online zu verkaufen und ökologisch zu den Kunden zu liefern. „Es geht mir darum, unsere guten, lokalen Produkte zu promoten und auf nachhaltigem Weg zu den Kunden zu bringen“, so Degen. Dafür sei LH-Brise mit verschiedenen lokalen Anbietern wie Geiping, Böcker, Kortmann’s Hof, der Teedecktei, der Kaffeerösterei Röstkunst und den Westfälischen Nachrichten Kooperationen eingegangen.

Liefergebiet wird auf Außenbereiche ausgedehnt

Das Liefergebiet für das Frühstück ist bisher eingegrenzt, bald sollen aber auch Lieferungen in die Außenbereiche von Lüdinghausen und nach Seppenrade möglich sein. Hierfür hat Degen sich kürzlich ein E-Auto angeschafft. „Die Stärkung des regionalen Angebots ist ein Schwerpunkt für unsere Innenstadt, den wir künftig noch stärker in den Fokus rücken wollen“, so Mertens laut Pressenotiz.