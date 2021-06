Patrick will eine Woche barfuß laufen

Patrick Hüsken wird eine Woche lang auf seine Schuhe verzichten und barfuß laufen. Mit dieser Aktion, die er in der letzten Woche vor den Ferien vom 26. Juni bis zum 2. Juli geplant hat, will der Zwölfjährige auf die Organisation „Mary‘s Meals“ und die dort stattfindende Aktion „Move for Melas“ also Bewegung für Mahlzeiten aufmerksam machen. Patricks Mutter, Vera Hüsken, engagiert sich schon seit mehreren Jahren für die Kinderhilfsaktion „Mary‘s Meals“, die sich dafür einsetzt, Kindern, denen das Nötigste zum Leben fehlt, täglich eine nahrhafte Mahlzeit an jedem Schultag zu ermöglichen. Mit diesem Projekt würden Eltern aus armen Regionen der Welt ermutigt, ihre Kinder in die Schule zu schicken, weil sie dort etwas zu essen bekommen. Die Kinder profitierten nicht nur durch die Schulspeisung, sondern auch dadurch, dass sie am Unterricht teilnehmen könnten, heißt es auf der Internetseite von Mary‘s Meals.

