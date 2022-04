Pedelec-Fahrer tödlich verletzt

Noch an der Unfallstelle verstarb am Freitagabend ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer aus Selm auf der Bundesstraße 235. Er war vom Pkw eines 42-jährigen Lüdinghausers erfasst worden.

Ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer kam am Freitag (22. April) gegen 20.40 Uhr bei einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 42-jährigen Lüdinghausers ums Leben. Dieser hatte zuvor aus Richtung Lüdinghausen kommend auf der B 235 in Richtung Olfen zwei vorausfahrende Pkw überholt, heißt es im Bericht der Polizei. Dann habe er den Pedelec-Fahrer aus Selm bemerkt, der in Höhe des Wirtschaftsweges Benthof die B 235, aus Sicht des Pkw-Fahrers von rechts kommend, überqueren wollte. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung und eines versuchten Ausweichmanövers des Pkw-Fahrers, wurde der Pedelec-Fahrer von dem Auto erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 42-jährige Lüdinghauser wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt werden, teilt die Polizei abschließend mit.