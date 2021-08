Pernhorst reicht die Zügel weiter

27 Jahre lang hielt Albert Pernhorst beim Reitverein Lüdinghausen die Zügel in der Hand. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung stellte er sich nicht erneut als Vorsitzender zur Wahl. Jutta Reinermann, bisher stellvertretende Vorsitzende, wurde zu seiner Nachfolgerin gewählt.

Albert Pernhorst (vorne, r.) legte sein Amt als Vorsitzender des Reitvereins Lüdinghausen in die Hände von Jutta Reinermann (vorne,l.), die von den Mitgliedern einstimmig gewählt wurde.

Der Reitverein Lüdinghausen hat im Rahmen seiner Mitgliederversammlung das Leitungsteam teilweise erneuert: Insgesamt 27 Jahre lang hielt Albert Pernhorst die Zügel in der Hand – von 1978 bis 1995 und von 2011 bis 2021 als Vorsitzender. Bei den nun anstehenden Wahlen stellte er sich nicht erneut zur Verfügung.

„Geschäftsführerin Marlies Brinkmann dankte ihm für seinen unermüdlichen Einsatz und erklärte, dass viele Mitglieder ihn als ,das‘ Gesicht des Reitervereins Lüdinghausen wahrgenommen haben“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Die Mitglieder würdigten die Arbeit und die Verdienste des scheidenden Vorsitzenden mit lang anhaltendem stehenden Applaus.

Vorstandswahlen

Als seine Nachfolgerin hatte sich Albert Pernhorst Jutta Reinermann „ausersehen“. Sie hatte bisher das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden inne und wurde einstimmig von der Versammlung gewählt. Ihr freiwerdendes Amt übernahm Dieter Hegemann. Neue Schriftführerin ist nun Lisa Wiedau. Heike Lechtenfeld wurde als Beisitzerin wiedergewählt. Alina Benning und Anna Resing wurden von der Versammlung als Jugendwartinnen bestätigt. Im kommenden Jahr wird die Kasse von Jörg Stratmann und Hanna Höcke geprüft.

Vor den Wahlen hatte Marlies Brinkmann, die noch mal besonders an die coronabedingten Ausfälle beim Schulunterricht erinnerte, bereits einen ausführlichen Geschäftsbericht abgegeben. Dorothee Bergmann hatte den Mitgliedern den Kassenbericht 2020 vorgestellt. Sie schlug im Hinblick auf die neu geplante Reitplatzüberdachung eine geringe Beitragserhöhung vor, die von der Versammlung einstimmig angenommen wurde.

Turniere im Herbst

Jutta Reinermann informierte über die im Herbst geplanten Turniere: Am 25. und. 26. September ist ein Springturnier vorgesehen, bei dem die Reiter um die letzten und entscheidenden Punkte des WN-Springpokals reiten werden. Am ersten Oktoberwochenende reiten dann die Dressurreiter um Siege und gute Platzierungen.

Reinermann erklärte, dass Turniere nur mit Hilfe von ehrenamtlichen Helfern aus den eigenen Reihen reibungslos ablaufen können, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Vorstand setze auf Freiwilligkeit der Mitglieder bei der Turniervorbereitung und -durchführung. Schließlich sei der Reiterverein Lüdinghausen der einzige Verein in näheren Umkreis, der ohne Arbeitsstunden der Mitglieder auskomme. Und das solle auch so bleiben.

Zum Schluss der Mitgliederversammlung gab Dieter Hegemann einen Überblick zur bisherigen Umgestaltung des Dressurplatzes sowie zum Stand der Arbeiten an der neu geplanten Reitplatzüberdachung, heißt es abschließend.