Pferd und Reiter bilden Einheit

Lüdinghausen

Als das Pferd früher noch Nutztier war, da gab es einiges an Arbeit, die vom Pferderücken aus erledigt wurde. Working Equitation knüpft an diese alten Arbeitsweisen an, indem mit den Pferden ein Parcours mit speziellen Hindernissen absolviert wird. Eine Teamsportart für Mensch und Tier.

Von Ann-Christin Frank