Pflaster spaltet die Gemüter

Lüdinghausen

Die einen trauern der lieb gewonnenen Optik des Kopfsteinpflasters hinterher. Die anderen begrüßen das helle Grau, in dem Marktplatz und in Teilen auch schon die Wilhelmstraße erstrahlen. In einer WN-Umfrage verraten Passanten und Mitarbeiter anliegender Geschäfte, was sie von der Neugestaltung mehrerer Straßen in der Lüdinghauser Innenstadt halten.

Von Heidrun Riese