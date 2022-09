Pflücken, wenn der Stiel abbricht

Die leuchtend roten Äpfel der Sorte „Gloster“ am Baum neben dem Eingang zum Biologischen Zentrum laden direkt zum Reinbeißen ein. Doch Gärtnermeister Matthias Overkamp warnt: „Diese Äpfel sind noch nicht reif.“ Bei Äpfeln bestimme – im Gegensatz zu Tomaten – nicht die Farbe den Reifegrad. Genau genommen sei am Stiel zu erkennen, ob der Apfel erntereif ist. Overkamp nimmt vorsichtig eine Frucht in die Hand. Wenn dann beim Anheben der Stiel abbricht, könne der Apfel gepflückt werden. Beim „Gloster“ hängt der Apfel noch fest am Ast.

