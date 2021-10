Phantasie erobert die Stadtlandschaft

An die Erfolge der Vorgänger knüpfte am Wochenende das Fantasy-Festival „Annotopia“ an und setzte eindrucksvoll den Trend fort, der sich bereits 2019 abgezeichnet hatte: Jedes Jahr größer und erfolgreicher. Nachdem sich das Gelände beim ersten „Annotopia“ noch auf die Umgebung der Burg Vischering beschränkt hatte, wurde nun zum zweiten Mal erheblich erweitert: Die gesamte Stadtlandschaft bis zur Burg Lüdinghausen war Teil des Festivals. „Vielleicht kann ,Annotopia‘ ja auch noch die Burg Lüdinghausen erobern“, hatte Bürgermeister Richard Borgmann vor zwei Jahren spekuliert und damit eine Idee geäußert, die die Veranstalter gerne aufgriffen. Die pandemiebedingte „kleine Pause“ im vergangenen Jahr habe man daher genutzt um noch größer zu werden, erklärte Veranstalter Marc Mense in seiner Rolle als Professor Abraxo.

