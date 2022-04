Pistenspaß in Südtirol

In der letzten Schulwoche vor den Osterferien begab sich die Jahrgangsstufe neun des Gymnasiums Canisianum auf die traditionelle Skifahrt. Anders als in den Jahren zuvor verschlug es die Skibegeisterten dieses Mal in das italienische Südtirol, in den Ortsteil Luttach. Dort erlebten die Schülerinnen und Schüler eine erlebnisreiche, sportliche Woche mit ihren Begleitern: Wanderungen, bewegungsreiche Gemeinschaftsspiele, Eisbaden und der atemberaubende Blick auf die Berge sorgten für unvergessliche Eindrücke, heißt es in einem Pressetext.

Im Mittelpunkt stand allerdings der tägliche Ausflug in das Skigebiet „Klausberg“. Dort wurden die 42 Skibegeisterten in leistungsgerechte Gruppen aufgeteilt und ab ging es auf die verschiedenen Pisten. Die Skilehrerinnen und -lehrer sorgten dafür, dass für alle individuelle Herausforderungen geboten wurden. Unter der Leitung der Cani-Lehrkräfte Katrin Kehne, Sigrid Doprigter und Benedikt Polarczyk war die Fahrt am Ende ein großartiges Erlebnis für alle, heißt es abschließend.